Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat laut Polizeibericht am Mittwoch zwischen 12 und 14 Uhr einen abgestellten Motorroller in der Tettnanger Straße in Ravensburg touchiert und dabei umgestoßen. An dem Zweirad entstand Sachschaden.

Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Zeugen des Unfalls, sich unter Telefon 0751/8033333 zu melden.