Roller-Dieb in Ravensburg hat leichtes Spiel

Aus einer Garage in Ravensburg ist ein Motorroller geklaut worden. Der Dieb hatte es dabei aus zwei Gründen nicht allzu schwer: Die Garage war unverschlossen, wie die Polizei mitteilte. Der Diebstahl ereignete sich demzufolge im Sonnenbüchelweg 7 von Donnerstag auf Freitag. Es handle sich um einen schwarz-silbernen Motorroller Peugeot Speedfight. Laut Polizei steckte an dem Roller zudem der Zündschlüssel. Anwohner oder Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, können sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333, in Verbindung zu setzen.