Rollende Kabeltrommel beschädigt Auto in Ravensburg

In der Nacht zum Dienstag, 24. August, ist in der Ravensburger Karmeliterstraße eine große Kabeltrommel gegen einen geparkten Pkw gerollt und hat diesen so beschädigt.

Ein Unbekannter hat die Trommel mit einem Durchmesser von zweieinhalb Metern nach Polizeiangaben zum leicht ansteigenden Parkplatz gerollt, auf dem der Pkw des 82-Jährigen abgestellt war.

Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Wer Hinweise zu der Person geben kann, die die Trommel bewegt hat, wird gebeten, sich unter Telefon 0751 / 803 33 33 zu melden.