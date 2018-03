Roland Künstler überrascht mit Platz drei in der Halle

Mit vielen guten Ergebnissen sind die Masters-Leichtathleten aus Württemberg und Baden in die Hallensaison gestartet. Der Sindelfinger Glaspalast war Austragungsort der Landesmeisterschaft. Rund 350 Athleten aus 145 Vereinen kämpften in den Altersklassen 30 bis 85 um die Hallentitel. Aus Sicht der LG Welfen sorgte der Langstreckler Roland Künstler für einen überraschenden dritten Platz in der M55 über 3000 Meter.

Die Vorbereitung für die Meisterschaft verlief für den Bahnläufer dabei nicht optimal. Nach einer langen Verletzungspause und ohne Wettkampfroutine war das Ziel von Künstler eher bescheiden. „Ich laufe gegen starke Konkurrenz und wäre zufrieden, mich unter den ersten acht zu platzieren“, sagte der langjährige LG-Welfen-Läufer vor dem Start. Doch wie schon oft steigerte sich der Ravensburger im Wettkampf deutlich. Der Sieger Sergio Paulo vom VfL Ostelsheim war in der abgelaufenen Saison mit 9:54 Minuten Jahresschnellster (Freiluft) der M55 in Baden-Württemberg und ließ in Sindelfingen in 10:13,81 Minuten auch in der Halle keinen Zweifel an seiner Überlegenheit. Platz zwei ging in 10:35,72 Minuten an Wolfgang Schmid von der LG Esslingen.

In 10:51,89 Minuten freute sich Künstler nicht nur über die gute Zeit, sondern auch über den Gewinn der Bronzemedaille. Für die Masters-Leichtathleten bildeten die Baden-Württembergischen Meisterschaften den Auftakt einer Reihe hochklassiger Hallenmeisterschaften. Anfang März folgen die Deutschen Meisterschaften in Erfurt, Ende März wird in der spanischen Hauptstadt Madrid um die europäischen Hallentitel gekämpft.