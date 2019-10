Rock’n’Roll in Oberhofen

Holt die Haarpomade und die Petticoats aus dem Schrank und zieht die Tanzschuhe an: Jiggle and the Hairstylers treten am Samstag, 12. Oktober, im Gsälzbär in Oberhofen auf. Diese junge Combo aus dem Süden rollt laut Pressemitteilung schon länger erfolgreich durchs Land und beweise immer wieder, dass der gute alte Rock’n’Roll frisch, modern, energiegeladen und doch „Oldschool“ klingen kann. Schnelle Gitarren-Riffs hinterlegt von dickem Kontrabass-Klang sowie Sax-Soli würden den Schlagzeugbeat krönen. Bekannte und etwas weniger bekannte Titel aus der Zeit des guten alten Rock’n’Rolls würden zum Besten gegeben, Songs aus den 1990er- und 2000er-Jahren durch den „Rock’n’Roll-Fleischwolf“ gedreht. Eines sei sicher, Jiggle and the Hairstylers stehe für tanzbaren Rock’n’Roll ohne jegliche Altersbeschränkung.