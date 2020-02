Rockige Fasnet in der Zehntscheuer

Mit drei Konzerten begeht auch die Zehntscheuer das Fasnetswochenende. Nach dem bereits ausverkauften Auftritt von „Disco Flash“ am Freitag, 21. Februar, kommt es am Samstag, 22. Februar, zu einem hardrockigen Party-Abend mit „Powerage“ (Bild links), die sich laut Ankündigung durch ein Programm von AC/DC-Hits fräsen.

Die Band steht ihren australischen Vorbildern in nichts nach, wenn es um die schweißtreibende Ehrlichkeit der Performance geht, so der Pressebericht. Besucher im Schuluniform-Look des legendären Gitarristen Angus Young seien besonders gerne gesehen. Am Rosenmontag, 24. Februar, sorgen ab 18 Uhr „Bub & the Bubbles“ (Bild rechts) für ausgelassene Stimmung. Rock-Klassiker seien durch die Band neu arrangiert worden und hätten die typische Bubbles-Waschung erhalten. Karten für das Powerage-Konzert kosten 18, ermäßigt 16 Euro. Bei Bub & the Bubbles gilt ein Einheitspreis von 15 Euro. Vorverkaufsstellen in Ravensburg sind die Tourist-Info im Lederhaus, Musikhaus Lange und die „Schwäbische Zeitung“.