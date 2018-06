Rocker schießt Rocker ins Wohnzimmer

Rockerkriege kennt man normalerweise nur aus Großstädten. Bis im Januar 2012 in der Ravensburger Innenstadt eine Autobombe hochging, die einem Mitglied der „Black Jackets“ gegolten hat, wusste man außerhalb der Szene kaum etwas davon, dass die Gangs im Bodenseeraum sehr aktiv sind. Und eisern schweigen, wenn es darum geht, einen anderen Rocker anzuschwärzen, denn der Anschlag mit der Autobombe konnte nicht aufgeklärt werden. Wie schwierig sich Ermittlungen im Milieu erweisen, zeigt ein Prozess wegen versuchter Brandstiftung vor dem Ravensburger Landgericht, der am Mittwoch begonnen hat.

Rocker ohne Räder

Auf der Anklagebank sitzen zwei Männer aus Weingarten und Ravensburg, Mitglieder der „Red Devils“, einer Art Unterstützer-Gruppe der berühmt-berüchtigten „Hells Angels“. Oder, wie Richter Jürgen Hutterer es ausdrückt: „Sie sind die Infanterie, und die Angels sind die Kavallerie.“ Während für die Hells Angels der Besitz einer Harley Pflicht ist, besitzen die beiden Männer auf der Anklagebank noch nicht mal einen Motorrad-Führerschein. Geschweige denn ein Motorrad. Aber offensichtlich sind sie fasziniert von der „Kameradschaft und dem Zusammengehörigkeitsgefühl“ im Club, wie es der Hauptangeklagte beschreibt.

Beides sucht der Mittzwanziger zunächst bei den „Black Jackets“ (Sektion Biberach), denen er im Herbst 2011 beitritt. Allerdings merkt er schnell, dass dieser Verein nicht der richtige für ihn ist. Warum, lässt sich nur erahnen. Vermutlich, weil die anderen Mitglieder mit ihrem Migrationshintergrund („Ich konnte mir die Namen nie merken“) nicht recht zu seiner Gesinnung passen. Er tritt nach wenigen Monaten aus und soll dafür tausend Euro bezahlen. „Ich wollte im Guten gehen“, sagt der Weingartener mit dem breiten Kreuz und den Muskelpaketen, die sich selbst durch den dicken grauen Winter-Kapuzenpullover abzeichnen. Er holt das Geld „vom Sparkonto, das ich von meiner Oma hatte“, und zahlt die Summe an den Sektionschef der Jackets. Später reut ihn das. „Der investiert das in seinen Mercedes, und ich bin arbeitslos und kann mir kaum Essen kaufen.“ Der Angeklagte fordert das Geld mehrmals vom Sektionschef zurück, bekommt es aber nicht, obwohl er ihm Konsequenzen androht.

Schließlich fährt er an einem Septembermorgen im Jahr 2012 mit seinem Freund – beide sind mittlerweile Mitglieder des konkurrierenden Clubs „Red Devils“ geworden, der Haupttäter als Vollmitglied, sein Freund nur als Anwärter – zur Wohnung des früheren Sektionschefs in Weingarten, klingelt an dessen Tür Sturm. Aber der Kontrahent ist längst bei der Arbeit, und seine Frau macht nicht auf. Dann will der Angeklagte „zufällig“ in seinem Auto eine Leuchtpistole gefunden haben und spontan auf die Idee gekommen sein, dem Sektionschef der Black Jackets einen Schreck einzujagen. Zweimal schießt er in Richtung Haus. Einmal trifft der frühere Sportschütze dabei – wieder „rein zufällig“ – durch das gekippte Wohnzimmerfenster, wo sich die Frau des Black Jackets-Chefs mit ihrem ein Jahr alten Baby aufhält. Zum Glück blättert nur Putz von der Hausfassade und im Zimmer ab, verletzt wird niemand. „Aber das hätte auch anders ausgehen können, und dann kämen Sie vielleicht zehn Jahre ins Gefängnis“, sagt Richter Hutterer zum Angeklagten, der sich zerknirscht und reumütig gibt.

Erinnerungslücken

Aber genau wie sein Komplize schweigt er immer beharrlich, wenn es um tiefere Zusammenhänge geht, die doch nicht auf ein persönliches Motiv, sondern eher einen Bandenkonflikt schließen lassen. Dann tun sich bei beiden Erinnerungslücken auf. Etwa, wenn es um SMS geht, die der Mitangeklagte, ein früheres NPD-Mitglied, direkt nach den Schüssen aufs Haus abgeschickt hat: „Der hat nie wieder so ein Maul. Devils forever“, lässt nicht gerade auf eine spontane Aktion, sondern eher auf einen geplanten Racheakt schließen. Auf bohrende Nachfragen von Staatsanwalt Peter Spieler reagiert der 34-jährige Komplize gereizt bis aggressiv. Auch vergebliche Anrufversuche übers Handy zu einem höhergestellten Mitglied der „Red Devils“ an diesem Morgen wollen die Angeklagten nicht kommentieren.

Dumm scheinen beide nicht zu sein – und die Rockerkarriere steht im seltsamen Widerspruch zu ihrem geregelten Privatleben. Sie können sich gut ausdrücken, der Hauptangeklagte hat das Gymnasium erst kurz vor dem Abitur abgebrochen. Obwohl er danach keine Ausbildung beendete, hat er sich in einem Produktionsbetrieb bis zum stellvertretenden Abteilungsleiter hochgearbeitet, hat eine feste Freundin. Sein mutmaßlicher Komplize war ein guter Hauptschüler und hat ebenfalls einen geregelten Job. Seine Freundin will Polizistin werden, erzählt er stolz. Dass sich der Staatsanwalt auf den von der Verteidigung vorgeschlagenen Handel einlässt, nach einem Geständnis nur eine Bewährungsstrafe zu fordern, scheint nach dem ersten Verhandlungstag allerdings unwahrscheinlich. „Das war kein rückhaltloses Geständnis. Ich glaube, Sie wollen uns für dumm verkaufen.“

Am kommenden Mittwoch geht der Prozess um 9 Uhr weiter.