Rock the Fläppe geht in die dritte Runde

Zwei Tage voller Musik, Streetfood und Rahmenprogramm – bei „Rock the Fläppe“ geben sich vom 10. bis 11. Mai 14 Bands im Haus am See direkt neben dem Flappach-Weiher die Klinke in die Hand.

Wie die Veranstalter mitteilen, kommen einige Musikgruppen aus der Region, aber auch namhafte Bands aus ganz Deutschland sind dabei. Und das alles, wie bei einem „Umsonst & Draußen“-Festival üblich, kostenlos. Das Festival beginnt am Freitagabend um 17 Uhr mit den ersten vier Bands, darunter die fünfköpfige Heavy-Metal-Band „Stallion“. Headliner am Samstag ist „The Weight“ aus Wien, und die Berliner Gruppe „Wedge“ wird mit ihrem High Energy Fuzz’n’Roll aus klassichen Rock-Elementen, 1960er-Sound und Psychedelic-Einlagen rocken.

Weitere Höhepunkte am Freitag und Samstag sind laut Ankündigung der Auftritt der „Hathors“ aus Zürich, der „A real good Band“ aus der Region, von „Screen of the Butterfly“ aus Berlin und den Lokalmatadoren “Kiss’n’Kills“. Neben Street-Food-Ständen gibt es am Samstag ab 15 Uhr ein umfangreiches Rahmenprogramm bestehend aus Streetart, Kinderhüpfburg, Kinderschminken, Flohmarkt und Straßenkunst.

Unter www.rock-the-fläppe.de gibt es weitere Infos.