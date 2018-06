Robert Seethaler stellt neuen Roman vor

Auf Einladung der Buchhandlung Ravensbuch kommt der österreichische Schriftsteller Robert Seethaler am Mittwoch, 27. Juni, nach Ravensburg.

Um 20 Uhr stellt er laut Veranstalter im Schwörsaal seinen druckfrischen Roman „Das Feld" (Verlag Hanser Berlin) vor, der kurz nach Erscheinen bereits auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste steht.

Wenn die Toten auf ihr Leben zurückblicken könnten, wovon würden sie erzählen? Wäre es eine Geschichte oder die Erinnerung an einen Moment, an ein bestimmtes Gefühl, eine Regung? Was bleibt von einem Leben?

Großes Bild menschlicher Koexistenz

Robert Seethaler lässt in seinem neuen Roman laut Mitteilung die Toten einer kleinen Stadt, Paulstadt, auf ihr Leben blicken. Ihre unterschiedlichen Geschichten fügen sich zusammen zum Roman und zu einem großen Bild menschlicher Koexistenz.

Vielfach ausgezeichneter Schriftsteller

Robert Seethaler, geboren 1966 in Wien, ist ein vielfach ausgezeichneter Schriftsteller und Drehbuchautor. Seine Romane „Der Trafikant" (2012) und „Ein ganzes Leben" (2014) wurden zu großen internationalen Publikumserfolgen, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Für letzteren wurde er mit dem Grimmelshausen-Preis ausgezeichnet und kam auf die Shortlist für den Man Booker International Prize.