Rinker-Bau spendet 5000 Euro für SZ-Nothilfe

Die SZ-Nothilfe, seit über 20 Jahren für notleidende Menschen in Stadt und Kreis Ravensburg ein verlässlicher und unbürokratischer Helfer, ist in Zeiten der Corona-Pandemie mehr denn je auf Unterstützung angewiesen. Die Firma Rinker-Bau ist seit vielen Jahren ein treuer Spender. Auch jetzt in der Vorweihnachtszeit unterstützt das Bauunternehmen mit Sitz in Ravensburg-Karrer wieder die Arbeit der SZ-Nothilfe mit einer Spende über 5000 Euro.

Anstelle von Weihnachtspräsenten für Geschäftsfreunde bedenkt der traditionsreiche Betrieb, der mit rund 25 Angestellten private und gewerbliche Bauvorhaben plant, entwickelt und realisiert, den gemeinnützigen Verein und hilft damit Menschen in Not in der Region.