Rinker-Areal: Alte Gebäude wurden abgerissen

Auf dem 30 000 Quadratmeter großen Rinker-Areal im Ravensburger Osten ist kein Stein auf dem anderen geblieben: Die Winterlinger Rückbau- und Entsorgungsfirma Libare hat die insgesamt acht Hallen und Gebäude, die zuletzt von der Firma Vetter genutzt worden waren, quasi dem Erdboden gleich gemacht. In nächster Zeit haben die Anwohner erst einmal Ruhe. Wenn in ein, zwei Wochen die letzten Schutthaufen abtransportiert sind, gibt es Pause auf dem Gelände: „Dann betreiben wir das Bebauungsplanverfahren weiter – das wird rund ein Jahr dauern“, sagt Ingo Traub vom Bad Saulgauer Bauunternehmen Reisch. Reisch nimmt gemeinsam mit der Vorarlberger Rhomberg Bau GmbH das größte Konversionsprojekt der Stadt Ravensburg in Angriff und will auf dem Rinker-Areal rund 300 neue Wohnungen bauen. Wenn alles nach Plan läuft, können die ersten Bewohner in dem neuen Stadtquartier 2022 einziehen. Insgesamt sollen dort 19 neue Wohnhäuser und außerdem eine Kita entstehen – sechs Architekten basteln an den Entwürfen. Der Großteil der Wohnungen wird zwei oder drei Zimmer haben, es gibt aber auch welche mit vier und mehr Zimmern. Außerdem gehören Mikro-Apartments zum Konzept. Wichtiger Bestandteil des „Quartiers für jede Lebensphase“, wie Ingo Traub es nennt, ist beispielsweise auch ein auf dem Gelände ansässiger Pflegedienst, bei dem man sich je nach Bedarf Leistungen zukaufen kann. Drohnenfoto: Felix Kästle