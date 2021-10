Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mal was anderes, dachte sich Aloysius Deutschen – und es hat geklappt! Zu seinem 60. Geburtstag in diesem Jahr hat Deutschen aus Ravensburg-Oberhofen sich aus seinem Weinberg in der Nähe von Trier seinen Jubiläumswein abfüllen lassen. Ein trockener 2020er Riesling Prädikatswein Kabinett - Alte Reben -.

Unter dem Motto „Riesling hilft“ wurde davon ein Großteil an Freunde, Bekannte und Kunden seiner jungen Weinhandlung Deutschen & Söhne, Ravensburg, verkauft. Vom Verkaufspreis wurde ein großer Teil in das Hilfsprojekt der katholischen Kirchengemeinde Ailingen in Uganda gespendet.

Tatkräftig unterstützt wurde er dabei durch sein Team mit Rainer Weishaupt, bekannter Ravensburger Grafikdesigner, Jürgen Ruoff vom Sportheim Grünkraut und Eva und Franz Amann als die federführenden Projektleiter der Kirchengemeinde Ailingen. Der feine, leichte Riesling kam sehr gut an und fand auch in Oberschwaben viele Freunde. So konnten im Ergebnis der Aktion 4400 Euro für das Hilfsprojekt erzielt werden.

Das Geld wird nun durch die Kirchengemeinde Ailingen direkt der Zukunftswerkstatt Schule in Nanfumba, Uganda zugeführt. Dort, in einem Dorf im Busch von Uganda, hilft das Geld Kindern aus mittellosen Familien den Schulbesuch zu ermöglichen. Konkret wird es dazu verwandt das Schulessen, die Schuluniform und die Lernmittel für rund 200 Schüler, darunter viele Waisenkinder, weiter zu sichern, damit diese durch Bildung eine besser Zukunft erlangen können.

Das ganze Team und die Kinder in Uganda bedanken sich mit einem fröhlichen: Vergelt’s Gott.