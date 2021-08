Riesiges Bilderbuch von Kindern für Kinder am Katzenlieselesturm

Nach der coronabedingten Kulturpause gibt es im Rahmen des Gemeinschaftsprojektes „#kulturdiefehlt – Kultur Open-Air im Landkreis Ravensburg“ ein weiteres Projekt in der Stadt: Das Atelier Stacheder stellt am Freitag, 6. August, um 14 Uhr am Katzenlieselesturm mit Unterstützung des Kulturamtes ein „Gallery Book“ vor – gemeint ist damit eine freistehende Mitmachgalerie für Kinder in Form eines großen Bilderbuches. Die Buchseiten sind zwei Meter hohe Holzpaneele, auf denen von den Kindern selbst bemalte Holztafeln angebracht werden – neun pro Seite, 36 insgesamt. Die Werke wurden in unterschiedlichen Situationen geschaffen: einige zuhause, andere im Kinderhort, wieder andere bei einer Gemeinschaftsaktion im Integrationszentrum Café International. Entstanden ist so ein Buchdenkmal, aber auch ein Ort zum Schauen und Erzählen. Zugleich soll das Buch als Geschichte ein Eigenleben erhalten: Deshalb legt das Atelier eine Projektseite im Internet an, die vom Buch und auch von den Kinderwerken erzählt (www.gallery-book.com). Bei starkem Regen fällt die Veranstaltung aus.