Riesenflohmarkt in der Oberschwabenhalle Ravensburg

Der Ravensburger Hallen-Flohmarkt findet in diesem Jahr am Freitag, 20. April, und am Samstag, 21. April, in der Oberschwabenhalle statt. Die Veranstaltung ist am Freitag von 14 bis 19 Uhr und am Samstag von 9 bis 17 Uhr für Besucher geöffnet. Erwartet werden über 100 Aussteller aus Süddeutschland, die ihre Waren präsentieren. Angeboten werden laut Veranstalter neben Möbeln, Schmuck, Uhren, Hausratartikel, Sammlerwaren, Accessoires und Secondhand-Artikeln auch ausgesuchte Raritäten. Angeboten werden auch warme und kalte Speisen, sodass einem längeren Aufenthalt zum Trödeln, Feilschen und Schnäppchenjagen nichts entgegensteht, kündigt der Veranstalter an. Infos gibt’s beim Veranstalter unter Telefon 07623 / 74192-0 und unter www.suema-maier.de Foto: SüMa Maier GmbH