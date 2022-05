Riesenandrang aufs 9-Euro-Ticket in der Region Ravensburg

Überrannt haben Kundinnen und Kunden am Montag die Reisecenter und Mobilitätszentren des regionalen Ravensburger Verkehrsverbunds Bodo. Der Grund: Erstmals gab es das neue 9-Euro-Ticket.

Im Juni, Juli und August können die Menschen in Deutschland für nur neun Euro im Monat alle regionalen Bus- und Bahnverbindungen nutzen. Verkaufsstart war am Montag. Von 1. Juni an gibt es die Tickets auch online.

„Noch nie so viele Tickets verkauft“

Dem Bodensee-Oberschwaben-Verkehrsverbund Bodo, der die Landkreise Ravensburg, Bodensee und Lindau bedient, brachte das zu Verkaufsbeginn am Montag einen gehörigen Kundenansturm. Bodo-Sprecherin Anne Hackert sagte am Dienstag der „Schwäbischen Zeitung“: „Unsere Reisezentren wurden überrannt. Die Mitarbeiter sagten, sie hätten noch nie an einem einzigen Tag so viele Fahrscheine verkauft.“

Verhaltener sei die Nachfrage in den Bussen gewesen, wo es das 9-Euro-Ticket ebenfalls gibt. Zudem sei derzeit nicht ausgewertet, wie viele Fahrscheine des Sommerangebots an Ticketautomaten erworben wurden.

Fast alle wollen das Gesamtpaket

Nach Aussage von Anne Hackert kauften mehr als drei Viertel der Kunden gleich das Gesamtpaket, das heißt: Sie wollten das 9-Euro-Ticket nicht nur für einen Monat, sondern gleich für den gesamten Sommer.