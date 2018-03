Richtungsweisende Nachholspiele

Nachdem am vergangenen Sonntag endlich der erste reguläre Spieltag des Jahres in den Fußball-Kreisligen A I und B II ausgetragen werden konnte, stehen diese Woche und am Ostersamstag die ersten Nachholspiele an. Gespielt wird am Mittwoch, Donnerstag und Samstag, ehe am Ostermontag der nächste reguläre Spieltag auf dem Programm steht. In den Nachholspielen steckt Brisanz drin, da vier der fünf Spiele Derbys sind.

SV Bergatreute – SG Baienfurt (Mi, 19 Uhr): Geht es nach der aktuellen Form in der Kreisliga A, steigt in Bergatreute ein Spitzenspiel. Aus den vergangenen fünf Partien holte der SVB zwölf, die SG Baienfurt 13 Punkte. Keine andere Mannschaft war in dieser Phase stärker. Am Sonntag gelangen beiden Mannschaften wichtige Auswärtssiege. Bergatreute bezwang die FG 2010 WRZ mit 2:1, Baienfurt hatte keine Mühe beim 4:1 in Blitzenreute. In der Hinrunde siegte Bergatreute überraschend mit 2:1 in Baienfurt – die SGB wird daher auf Revanche aus sein, um platz zwei zu untermauern. Gelingt Bergatreute ein Heimsieg, könnte sich der SVB weiter an die Spitzengruppe heranarbeiten.

FV Molpertshaus – SV Wolfegg (Do, 18.30 Uhr): Derbytime in Molpertshaus. Nach dem akzeptablen Unentschieden gegen den SV Reute (0:0) ist der FVM heiß auf den ersten Heimsieg 2018. Da Derbys bekanntlich ihre eigenen Gesetze haben, dürfte dieser auch drin sein für Molpertshaus. Sicherlich geht der SV Wolfegg als Favorit ins Spiel, doch der FVM zeigte bereits in der vergangenen Saison, dass er im Derby oft für eine besondere Leistung gut ist. Für die Mission Klassenerhalt wäre ein Sieg die perfekte Initialzündung. Wolfegg braucht den Sieg aber mindestens genauso dringend, um voll im Aufstiegsrennen zu bleiben.

SG Waldburg/Grünkraut – FG 2010 WRZ: In der Vorsaison gab es dieses Spiel noch in Bezirksliga, bevor beide den Gang in die Kreisliga A antreten mussten. Auch dort läuft es für beide bislang nicht rund. Der SG Waldburg gelang am Sonntag immerhin ein wichtiger Sieg in Bad Waldsee (1:0), während die FG zu Hause dem SV Bergatreute unterlag (1:2). Vor allem die FG muss also aufpassen, nicht ganz unten reinzurutschen.

SV Blitzenreute – SV Fronhofen: Auf den ersten Blick ist die Rollenverteilung in diesem Derby klar. Fronhofen ist der klare Favorit, der Tabellenletzte SV Blitzenreute ist der krasse Außenseiter. Da Fronhofen in dieser Saison aber noch ohne Auswärtssieg ist, geht vielleicht doch etwas für den SVB. Zumindest holte Blitzenreute alle seine fünf Punkte auf heimischem Geläuf.

SV Reute – FV Bad Waldsee (Sa, 15 Uhr): Im Waldseer Stadtderby gibt es keinen Favoriten. Der SV Reute liegt auf dem drittletzten Tabellenplatz und wartet bereits seit sechs Ligaspielen auf einen Sieg. Der FV Bad Waldsee liegt nur vier Punkte vor Reute. Mit einem Heimsieg könnte der SVR den FVW also so richtig in die Abstiegszone reinziehen.

Kreisliga B II: SV Immenried – SV Ankenreute (Sa, 15 Uhr): Im einzigen Nachholspiel der Kreisliga B II in dieser Woche empfängt das Tabellenschlusslicht SV Immenried den SV Ankenreute. Der SVA geht als Favorit in die Partie, chancenlos dürfte der SVI aber am Samstag nicht sein. Mit einem Heimsieg könnte Immenried sogar das Tabellenende verlassen.