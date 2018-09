Richtfest im Seniorenheim

Am Freitag fand das Richtfest des Neubaus des Seniorenheims der Alpenlandgruppe – Haus der Betreuung und Pflege am Mehlsack in der Seestraße statt. Mitgefeiert haben unter anderem (von links) Projektleiter Herr Schmid, die Investoren Sigrid und Robert Conle, Geschäftsführer Jürgen von Wascinski, Grünen-Stadträtin Ingrid Brobeil-Wolber in Vertretung für Oberbürgermeister Daniel Rapp und Einrichtungsleiterin Claudia Weber. Derzeitig gibt es im bereits bestehenden Seniorenheim 111 Pflegeplätze. Aufgrund der Landesheimbauverordnung, die 2019 in Kraft tritt, sind Seniorenheime verpflichtet, den Bewohnern Einzelzimmer zur Verfügung zu stellen. Um dies zu gewährleisten, entstand hinter dem Seniorenheim ein Neubau, der rund 32 neue Pflegeplätze bietet sowie auf 540 Quadratmetern Tiefgaragenstellplätze. Mit Baukosten von 4,3 Millionen Euro wird der Neubau voraussichtlich im Mai oder Juni 2019 fertiggestellt sein. Foto: Elke Obser