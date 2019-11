Richtfest am Gebäude des künftigen B&B-Hotels

Das künftige B&B-Hotel in Ravensburg nimmt Form an: Am 12. November wurde Richtfest gefeiert. Die Bauarbeiten sollen bis September 2020 abgeschlossen sein, wie die Unternehmensgruppe Geiger mit Sitz in Oberstdorf am Freitag mitteilte. Der Leiter der Geiger-Projektentwicklung, Michael Kromphorn, sagte beim Fest: „Dank dem Einsatz jedes einzelnen Projektbeteiligten sind wir zum jetzigen Stand voll im Zeitplan.“ Am Standort, der einige Gehminuten vom Bahnhof entfernt an der Brühlstraße liegt, entstehen 105 Zimmer. Beim Richtfest waren (von links) der Projektleiter von B&B-Hotel, Alexander Drescher, der Geschäftsführer des Gebäudeeigentümers Te Management, Stefan Keller, von der Firma Geiger Florian Imgrund und Michael Kromphorn, Architekt Hans Peter Sulger, Wirtschaftsförderer der Stadt Ravensburg, Andreas Senghas, sowie aus der Bauleitung Marc Hartmann, Rupert Schaible und Stefan Schlauch dabei.