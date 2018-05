Ricart-Brede bleibt Kreisvorsitzender der Linken

Der Kreisverband Ravensburg der Partei Die Linke hat sich jüngst zu seinem Kreisparteitag getroffen. Dort standen auch Wahlen an. Der bisherige Kreisvorsitzende Manuel Ricart-Brede aus Weingarten sowie sein Stellvertreter Enes Muric aus Wangen wurden wiedergewählt.

Ebenfalls wiedergewählt wurde Kassenwart Sieghorst Kuwertz. Beisitzer wurden Jasmin Runge aus Fronreute, Ute Valentin aus Ravensburg, Dieter Runge aus Fronreute, Michael Weigel aus Wangen im Allgäu sowie Jan Werner aus Leutkirch gewählt. Wie Die Linke weiter mitteilt, will sie vor dem Hintergrund der Kommunalwahl 2019 in diesem Jahr verstärkt auf die Wohnungsnot im Landkreis Ravensburg sowie auf den Pflegenotstand aufmerksam machen. Dazu wurde beschlossen, dass politische Workshops zur Kampagnenausarbeitung gemacht werden. Die Partei gibt an, dass der Anteil an jüngeren Menschen, die in der Partei in Ravensburg aktiv werden, immer größer werde. Sie wertet dies als Gegenbewegung zu einem „anhaltende Rechtsruck in der Gesellschaft“ und führt die Abhängigkeit des Bildungserfolgs von der sozialen Herkunft als weiteren Grund an.

„Die Chance auf einen höheren Bildungsabschluss ist bei gleicher Leistung für Jugendliche aus bildungsfernen Familien oder solchen mit niedrigem sozialökonomischen Status wesentlich schlechter als für Kinder, deren Eltern studiert haben“, wird der stellvertretende Kreisvorsitzende Muric in der Pressemitteilung zitiert.