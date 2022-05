Rhythmusprojekt in der Grundschule Weißenau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit großer Begeisterung vermittelte Matthias Philipzen allen Kindern der Grundschule Weißenau das Spiel auf dem Cajon. Ursprünglich kommt das Cajon aus Peru und bedeutet in der Übersetzung „Kiste“. Ein Cajon ist wie ein handliches, kleines Schlagzeug mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Zwei Tage lang erklangen im Schulhaus ohne Unterbrechung die Cajons. Die Kinder wurden in ihrer Phantasie in den Zoo entführt. Die Tiernamen bildeten die Grundlage für die Rhythmen, welche zunächst auf den eigenen Körper und dann auf das Instrument übertragen wurden. Mit vollem körperlichem Einsatz beteiligten sich alle Kinder und hatten viel Spaß dabei. Matthias Philipzen leitete die Kinder mit großem Enthusiasmus über viele Stunden hinweg an. Auch sämtliche Lehrkräfte ließen sich mitreißen.

Großer Dank gilt dem Förderverein der Grundschule Weißenau, der die Kosten für die Workshops übernahm.