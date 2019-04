Reute stürzt Spitzenreiter

Die SG Aulendorf hat die Tabellenspitze in der Fußball-Kreisliga A1 nach einer 0:2-Niederlage im Derby gegen Reute abgeben müssen. Neuer Spitzenreiter ist der SV Bergatreute nach einem 7:0 in Weingarten.

SV Reute – SG Aulendorf 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Johannes Fressle (73.), 2:0 Lars Stöckler (87.). Lange schenkten sich beide Mannschaften im Derby nichts, ehe Reute eine Viertelstunde vor dem Ende in Führung ging. Aulendorf wollte nun mit aller Macht den Ausgleich, doch der SVR machte drei Minuten vor dem Ende alles klar und ist somit weiterhin mittendrin im Aufstiegsrennen.

SV Bergatreute – SK Weingarten 7:0 (3:0). Tore: 1:0 Tobias Peter (39.), 2:0, 3:0, 4:0, 6:0, 7:0 Nico Kölbel (40., 45., 47., 74., 87.), 5:0 Simon Kloos (58.). – Besondere Vorkommnise: Gelb-Rote Karte für Kazim Peker (SKW, 43.); Bergatreutes Kölbel verschießt Foul-elfmeter (90.). –Bergatreute brauchte eine ganze Weile, in das Spiel zu finden. Kurz vor der Pause zeigten sie dann aber ihre offensive Klasse – ein Dreierpack binnen sechs Minuten brachte ein beruhigendes Polster zur Pause. Auch nach dem Wechsel spielte der SVB munter weiter nach vorne und schraubte das Ergebnis beinahe nach Belieben in die Höhe.

SV Haisterkirch – TSV Berg II 2:0 (2:0). Tore: 1:0 Jakob Schuschkewitz (4.), 2:0 Christian Egger (38.). – Der SVH startete hellwach und ging mit dem ersten Torschuss in Führung. Auch in der Folge waren die Hausherren das bessere Team und erhöhte auf 2:0. Nach der Pause verpasste es der SVH, für eine Entscheidung zu sorgen und so blieb es bis zum Ende spannend. Die besten Chancen auf Seiten des TSV hatten D’Ercole und Ata, die beide am Aluminium des Haisterkircher Tor scheiterten.

SV Vogt – SG Baienfurt 2:1 (2:1). Tore: 1:0 Robin Völkel (8.), 2:0 Manfred Kraus (31.), 2:1 Julian Heinzler (86). – Vogt war in Hälfte eins die bessere Mannschaft und ging mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in die Pause. Baienfurt war im zweiten Spielabschnitt besser im Spiel, mehr als der Anschlusstreffer kurz vor Schluss sprang aber nicht heraus.

FG 2010 Wilhelmsdorf/ Riedhausen/ Zußdorf – TSB Ravensburg 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Arthur Schmidt (33.), 1:1 Migjen Meholli (51.), 2:1 Alexander Schmidt (79.). – Besondere Vorkommnisse: Rote und Gelb-Rote Karte für TSB Ravensburg (78., 90.). – Die Führung der Gastgeber glich der TSB kurz nach der Pause aus. Eine Viertelstunde vor Schluss schwächte sich Ravensburg aber in Form einer Roten Karte selbst. In Überzahl gelang der FG wenig später der 2:1-Siegtreffer.

TSG Bad Wurzach – SV Wolfegg 0:0. Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karten für Nicolas Linge (TSG, 60.) und Florian Metzler (SVW, 89.). – Kein Sieger in Bad Wurzach. In einem Spiel auf mäßigem Niveau neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend. Wolfegg agierte nach dem Platzverweis für die Hausherren die letzte halbe Stunde in Überzahl, konnte daraus jedoch kein Kapital schlagen.

SV Wolpertswende – SGM Waldburg/ Grünkraut 1:0 (0:0). Tor: Simon Stocker (56.). – Im Kellerduell siegte der SVW am Ende knapp aber nicht unverdient und löste sich somit vom letzten Tabellenplatz.