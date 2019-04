Reute empfängt Haisterkirch zum nächsten Derbykracher

Nach dem erfolgreichen Derby bei der SG Aulendorf (2:0), hat der SV Reute am 20. Spieltag der Kreisliga A (Staffel I) das nächste packende Derby vor der Brust. Auf heimischem Platz empfängt der SVR den SV Haisterkirch. Nicht weniger spannend dürfte die Begegnung in Bergatreute werden. Dort empfängt der neue Tabellenführer den zuletzt starken SV Vogt. Im dritten Topspiel treffen die FG 2010 Wilhelmsdorf/Riedhausen/Zußdorf und die TSG Bad Wurzach aufeinander. Im Tabellenkeller sorgt die Begegnung SV Wolfegg gegen SV Wolpertswende für Brisanz.

SV Reute – SV Haisterkirch (Hinspiel 0:0): Derby der Waldseeer Teilorte Reute und Haisterkirch. Durch den 2:0-Sieg bei der SG Aulendorf hat sich der SV Reute endgültig im Kreis der Meisterschaftskandidaten etabliert. „Wir wollen nicht von einer möglichen Meisterschaft sprechen, aber wir versuchen natürlich das Beste herauszuholen und wollen die gute Stimmung mitnehmen, um möglichst auch gegen Haisterkirch zu gewinnen“, meint Reutes Trainer Jens Rädel, der personell bis auf Niklas Klawitter aus dem Vollen schöpfen kann. Auch sein Gegenüber Martin Blankenhorn freut sich auf das Derby: „Meine Jungs und ich sind heiß auf das Derby. Durch die vielen verrückten Ergebnisse träumt wahrscheinlich jeder so ein bisschen von der Meisterschaft“.

SV Bergatreute – SV Vogt (1:3): Mit einem beeindruckenden 7:0-Sieg beim SK Weingarten eroberte der SV Bergatreute in der Vorwoche zum ersten Mal in dieser Saison die Tabellenspitze. Nun empfängt man den SV Vogt. „Vogt wird es uns deutlich schwerer machen als der SK. Wir wissen aus dem Hinspiel, was sie können, wollen aber natürlich unsere Heimserie fortsetzen“, sagt SVB-Coach Reinhold Bloching – in zehn Spielen gab’s daheim bisher 28 Punkte. Werner Tangl, Trainer des SV Vogt, weiß, was sein Team erwartet: „Bergatreute ist brutal heimstark, aber wir wollen auswärts natürlich trotzdem punkten. Man freut sich immer auf Spiele gegen den Tabellenführer, mit der richtigen Einstellung traue ich uns auch in Bergatreute etwas zu.“

FG 2010 W’dorf/Riedhausen/Zußdorf – TSG Bad Wurzach (1:1): Heimlich, still und leise hat sich die FG 2010 auf den zweiten Platz vorgearbeitet. Aus den letzten acht Spielen gab es sieben Siege und ein Remis, und dies trotz großer Verletzungssorgen (Martinovic, Roth, Brielmaier, Hatzing). Roman Hofgärtner, Trainer der TSG Bad Wurzach, schätzt die Lage wie folgt ein: „Die Sperre von Nicolas Linge schmerzt sicherlich, aber wir haben genug starke Spieler. Wie immer bei einem Duell der ersten acht kann jeder jeden schlagen und die Tagesform wird entscheiden.“

SV Wolfegg – SV Wolpertswende (4:3): Durch einen 1:0-Heimsieg gegen die SGM Waldburg/Grünkraut sendete der SV Wolpertswende in der Vorwoche ein wichtiges Lebenszeichen im Abstiegskampf um kam bis auf zwei Punkte an Wolfegg heran, das seinerseits mit dem 0:0 gegen Bad Wurzach einen Achtungserfolg landen konnte. Beiden Teams fehlen in Daniel Litz (vier Spiele Sperre) und Florian Metzler (gelb-rot) die besten Stürmer. Verstärkung gab es in Wolfegg auf der Trainerbank. Fabian Durach bekommt Unterstützung von Sascha Ebenhoch, der als Co-Trainer fungiert.

Die restlichen Spiele: SGM Waldburg/Grünkraut – SG Aulendorf (1:2), TSV Berg II – SK Weingarten (2:2), SG Baienfurt – TSB Ravensburg (4:0).