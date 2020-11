Rettungswagen rammt Fahrzeug

Der Fahrer eines Rettungswagens hat am Donnerstagabend gegen 19.45 Uhr in der Tettnanger Straße in Ravensburg während eines Einsatzes die gesamte rechte Fahrzeugseite eines Auto beschädigt. Das teilt die Polizei mit.

Nachdem er zunächst in eine Busbucht gefahren war, sah der Fahrer des Rettungswagens auf der gegenüberliegenden Straßenseite die zu behandelnde Person.

Beim Einfahren in die Straße übersah er eine Hyundai-Fahrerin, welche die Tettnanger Straße befuhr und sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf Höhe des Rettungswagens befand.

Beim Zusammenstoß entstand Schaden in bislang unbekannter Höhe, wie die Polizei abschließend mitteilt.