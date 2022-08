Rettungshubschrauber landet in Weingarten: Patiententransport dauert länger

Seit der Rettungshubschrauber nicht mehr auf dem Krankenhaus Ravensburg landen kann, ist er schon vier Mal auf dem Interims-Landeplatz in Weingarten angekommen. Was heißt das für den Patiententransport? Ein Vertreter des Rettungsdienstes Bodensee-Oberschwaben beim Deutschen Roten Kreuz spricht auf Anfrage von Schwäbische.de über die Herausforderungen der Übergangsregelung und bewertet die ersten Einsätze.

Mehrere Standorte geprüft

Seit 8. August ist der Landeplatz auf dem Ravensburger Krankenhaus gesperrt, weil dort Bauarbeiten am Dach stattfinden. Diese dauern voraussichtlich bis Mitte Dezember. Ob sie fristgerecht beendet werden können, lässt sich jetzt aus Sicht der Oberschwabenklinik (OSK) noch nicht sagen. Bis die Dacharbeiten fertig sind, muss der Rettungshubschrauber auf einem Interims-Landeplatz am Lindenhofstadion in Weingarten landen.

Warum man keinen Platz gewählt hat, der näher an der Klinik liegt, erklärt die stellvertretende Pressesprechin der OSK, Vera Sproll. Die Oberschwabenklinik habe in Zusammenarbeit mit der DRF Luftrettung mehrere Interims-Landeplätze geprüft, unter anderem den Parkplatz an der Oberschwabenhalle. Der sei wegen des Kiesbelags und wegen der Belegung durch die Oberschwabenschau im Herbst nicht infrage gekommen. Auch die Grünflächen um das Sankt-Elisabethen-Krankenhaus habe man in Erwägung gezogen, doch dort bestehe kein ausreichender Abstand zu umliegenden Hindernissen.

Patiententransport dauert länger

OSK und DRF Luftrettung hielten daher den Landeplatz in Weingarten für die beste Option. Schon zuvor war dort ein sogenannter Rendezvous-Platz, so bezeichnet man laut Klinik-Pressestelle einen Ort, an dem der Hubschrauber landen kann, um Notärzte aufzunehmen und dann weiterzufliegen.

Der Rettungshubschrauber landet vorübergehend am Lindenhofstadion statt auf dem Dach des Krankenhauses. (Foto: Feuerwehr Weingarten)

Dass Notfallpatienten länger transportiert werden müssen, als wenn der Hubschrauber in unmittelbarer Nähe der Klinik landen würde, ist eine Folge des Landeplatzes in der Nachbarstadt.

Zwei Notfälle in den ersten Tagen

Die Integrierte Leitstelle in Verantwortung des Rettungsdienstes Bodensee-Oberschwaben beim Deutschen Roten Kreuz (DRK), die Hilfe bei Notfällen in der gesamten Region koordiniert, berichtet von den vier Landungen in den ersten 14 Tagen der Übergangsregel. Das seien in zwei Fällen Transportflüge gewesen, um Patienten zu verlegen, und in zwei weiteren Fällen Notfallpatienten, die direkt von der Einsatzstelle ins Krankenhaus transportiert wurden.

Nach Angaben des DRK vergingen zwischen zehn und 15 Minuten von der Landung des Rettungshubschraubers bis zum Eintreffen des Rettungswagens mit dem Patienten in der Klinik.

Wie lange darf der Transport dauern?

Konkrete Vorgaben dazu, wie lange das dauern darf, gebe es nicht, sagt Johannes Kuon aus der Integrierten Leitstelle. „Generell gibt es die Studienempfehlung, bei verschiedenen neurologischen und/oder traumatischen Erkrankungs- oder Verletzungsmuster den Patienten innerhalb einer Stunde nach Ereignis beziehungsweise Unfall einer geeigneten Klinik zuzuführen“, so Kuon. In beiden Notfällen, die bisher in Weingarten mit dem Rettungshubschrauber ankamen, sei es gelungen, diese einzuhalten.

Dennoch bringt die Interims-Regelung Herausforderungen mit sich. Das DRK habe aber Verständnis für die nötigen Instandhaltungsarbeiten am Krankenhausgebäude und trage deshalb die Übergangsregel mit.

Feuerwehr hilft bei Landung und Abflug

Für einen reibungslosen Ablauf beim Patiententransport und der -versorgung setze die Integrierte Leitstelle auf die bewährte Zusammenarbeit mit den Rettungsdiensten, den Hubschrauberbesatzungen, den Feuerwehren, sowie den Ärztinnen und Ärzten sowie den Pflegekräften des Sankt-Elisabethen-Krankenhauses in Ravensburg, so Kuon.

Die Feuerwehr Weingarten muss bei einer Landung vor Ort sein. Der zweite Stellvertretende Kommandant der Weingartener Feuerwehr, Alexander Binder, berichtet von einem Anflug in der Abenddämmerung, bei dem die Feuerwehr beim Abflug in der Dunkelheit zusätzlich Hindernisse wie Büsche für den Piloten angeleuchtet habe. Ein Eingreifen der Feuerwehr sei in keinem der Fälle notwendig gewesen. Auch beim Ein- oder Ausladen der Patienten sei es nicht notwendig gewesen, dass die Feuerwehrleute mit anpacken.