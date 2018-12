Restguthaben der alten Bodo-Card auszahlen lassen

Die Bodo-Card des Bodensee-Oberschwaben-Verkehrsverbundes (Bodo) gilt nur noch bis zum Jahresende, teilt der Bodo mit. Sie wurde von der neuen Bodo-E-Card abgelöst, die zwischenzeitlich von 10 000 Kunden genutzt wird.

Die alten Bodo-Cards beziehungsweise deren Restguthaben können nur noch bis 31. Dezember in den Mobilitätszentralen Ravensburg (im Bahnhof Ravensburg), Friedrichshafen (im Stadtbahnhof), Isny (im Kurhaus), RAB-KundenCenter Weingarten (Bahnhofstraße 15) und bei Omnibus Müller in Bad Waldsee-Gaisbeuren abgegeben und bar ausbezahlt werden. Bei mehr als zehn Euro Restguthaben erfolgt die Auszahlung als Überweisung. Ab 1. Januar 2019 ist die Rücknahme nur noch per Antrag über die Bodo-Geschäftsstelle möglich.

Bodo erstattet auch künftig ein mögliches Restguthaben per Banküberweisung beziehungsweise rechnet dieses als Startguthaben auf die E-Card an. Der Erstattungsantrag kann weiterhin bei den Kunden-Centern, Mobilitätszentralen und Verkehrsunternehmen abgegeben werden, welche diesen dann zur weiteren Bearbeitung an die Bodo-Geschäftsstelle weiterleiten.