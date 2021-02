Requiem für Weißenauer Weihbischof Kuhnle im Livestream

Auch ohne Corona-Einschränkungen könnte die ehemalige Klosterkirche St. Peter und Paul im Ravensburger Ortsteil Weißenau vermutlich die Zahl derer nicht fassen, die sich vom verstorbenen Weihbischof Franz Josef Kuhnle verabschieden wollen, so eine Pressemitteilung der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Da nur geladene Gäste vor Ort mitfeiern können, überträgt die Diözese das Requiem mit Bischof Gebhard Fürst am Freitag, 12. Februar, ab 14 Uhr live über ihre Webseite unter www.drs.de

Laut dem Schreiben zeigten die Beileidbekundungen, die die Diözese in großer Zahl über verschiedene Kanäle erreichen, wie sehr Kuhnles Wirken und seine Predigten die Menschen bis heute prägen. Von ihm Gefirmte erinnern sich ebenso wie Künzelsauer, die mit ihrem damaligen Pfarrer die Kirche St. Paulus erbauten. An seinen letzten Stationen in der Wangener Ortschaft Neuravensburg und in der Seelsorgeeinheit Ravensburg-Süd, zu der Weißenau gehört, fühlen sich ihm viele Gläubige sehr verbunden, heißt es weiter. Bischof Gebhard Fürst würdigte den Verstorbenen als aufgeschlossenen Theologen und zugewandten Seelsorger, der bis in die jüngste Zeit hinein die Gabe hatte, Menschen jeglichen Alters für die Botschaft des Evangeliums zu begeistern.

Kuhnle, in Ravensburg geboren, starb am 4. Februar mit 94 Jahren in Tettnang, wo er die letzten Monate in einem Pflegeheim verbrachte. Von 1976 bis 1991 gehörte er als Weihbischof der Diözesanleitung an.