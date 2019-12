Rentnerin lässt sich von Anrufer nicht hereinlegen

Eine betagte Rentnerin hat zwischen dem Donnerstag der Vorwoche und vergangenen Montag mehrere Anrufe von unbekannten Männern erhalten, die sich als Polizei- oder Kriminalbeamte ausgaben. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei blieben die Bemühungen der Täter ohne Erfolg.

Die Unbekannten wollten die Frau in betrügerischer Absicht darüber zu täuschen, dass eine Einbrecherbande aktiv sei. Die Rentnerin wurde gewarnt und aufgefordert, zu ihrem Schutz die Rollläden herunterzulassen. Die weiteren Inhalte der Anrufe sind laut Pressemitteilung der Polizei nicht bekannt. Die Tochter der Rentnerin wurde auf die Belastung ihrer Mutter durch die Anrufe aufmerksam, als diese wegen Panikattacken und dadurch ausgelösten Atembeschwerden in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Tochter zeigte den versuchten Betrug daraufhin beim Polizeirevier Ravensburg an. Der Geschädigten ist kein wirtschaftlicher Schaden entstanden, so die Polizei.

Für Informationen und Tipps zum Schutz vor Betrugsmaschen stehen die Mitarbeiter der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Konstanz am Standort Ravensburg unter der Rufnummer 0751 803-1048 zur Verfügung.