Rentnerin lässt sich nicht täuschen

Als „Oberkommissar Schneider“ hat sich ein unbekannter Mann ausgegeben, als er am Sonntag gegen 21.45 Uhr bei einer Rentnerin in Ravensburg anrief. Er wollte der Frau weismachen, dass in ihrer Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Wie die Polizei berichtet, ließ sich die angerufene Rentnerin nicht täuschen und verständigte die Polizei Ravensburg.