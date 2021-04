Rentnerin beschädigt Auto und flieht

Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt aktuell das Polizeirevier Ravensburg gegen eine 78-jährige Autofahrerin.

Die war laut Bericht am Mittwoch gegen 16.15 Uhr in der Ravensburger Goethestraße in Richtung Jahnstraße unterwegs und touchierte aufgrund Gegenverkehrs einen am Fahrbahnrand geparkten VW Golf. Nachdem sie ausgestiegen war und sich den Schaden angeschaut hatte, setzte sie sich wieder in ihren Wagen und fuhr weg.

Ein Zeuge, der das Ereignis beobachten konnte, rief daraufhin die Polizei. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die 78-Jährige muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.