Rentner stürzt mit Fahrrad

Weil er mit seinem Fahrrad stürzte, musste ein 76-Jähriger mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann war laut Polizei am Donnerstag gegen 11.15 Uhr auf der Gemeindeverbindungsstraße von Reute nach Taldorf unterwegs. Er bremste auf der Gefällstrecke in einer Linkskurve ab, nachdem er Kies auf der Fahrbahn bemerkt hatte. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Am Herrenfahrrad entstand geringer Sachschaden.