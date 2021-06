Schwere Verletzungen hat ein 14-jähriger Rennradfahrer am Dienstag gegen 18.30 Uhr bei Herrgottsfeld erlitten. Der Jugendliche setzte laut Polizeibericht gerade zum Sprint an, als an seinem Fahrrad die Kette abrutschte und er in der Folge stürzte. Ein Rettungswagen brachte den 14-Jährigen in eine nahegelegene Klinik. An seinem Rennrad entstand Sachschaden in Höhe mehrerer Hundert Euro.