Bereits am Freitag in der Zeit von 8 Uhr bis 15.30 Uhr ist ein Hyundai, der auf dem Parkplatz bei der Abt-Michler-Straße stand, beschädigt worden. Wie die Polizei in ihrem Bericht vermutet, stieß jemand beim Ein- oder Ausparken gegen den Hyndai. Den Schaden schätzen die Beamten auf 2000 Euro. Der Unbekannte entfernte sich daraufhin vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern, heißt es weiter. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/8033333, zu melden.