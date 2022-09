Remondis kommt bei Glasmüll-Entsorgung weiterhin nicht hinterher

An einigen Glascontainern in Ravensburg sammeln sich auch weiterhin die Flaschen. Nachdem das Entsorgungsunternehmen Remondis bereits Ende August Probleme eingeräumt hatte, den Glasmüll in der Stadt zeitnah und regelmäßig zu entsorgen, hat sich die Situation auch zwei Wochen später offensichtlich noch nicht normalisiert. So hatten sich beispielsweise am Dienstag wieder zahlreiche Flaschen außerhalb der Container im Blumenweg nahe des Ravensburger Friedhofes angesammelt.

Als Grund für die unzuverlässige Entsorgung des Glasmülls gab das Unternehmen Ende August Personalprobleme wegen Krankheitsfällen und Urlaub an.

Flaschen nicht vor Container stellen

Das Unternehmen verwies darüber hinaus darauf, dass das Abstellen vor den Behältern eigentlich auch nicht gestattet ist. „Neben dem Aspekt der Umweltverschmutzung ist es für unsere Fahrer ein zusätzlicher zeitlicher und organisatorischer Aufwand, das Altglas separat aufzusammeln. Auch kann es zu einer Gefährdung durch Scherben kommen.“

Die Stadt Ravensburg bittet derweil darum, Leergut nicht zusätzlich an den überfüllten Glascontainern abzustellen. Die Verwaltung rät dazu, Glasflaschen derzeit bei der Firma Bausch oder im Entsorgungszentrum Gutenfurt abzugeben.

Remondis hatte angeboten temporär, das Altglas auch direkt auf dem Betriebshof der Niederlassung in der Bleicherstraße anzunehmen.

Eine Unternehmenssprecherin sagte Ende August: „Wir hoffen, die Situation schnellstmöglich in den Griff zu bekommen und zeitnah zu einer reibungslosen Abfuhr zurückkehren zu können.“