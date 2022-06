Relegationsspiele starten mit Vogt gegen Schlachters

Die reguläre Saison in der Fußball-Region ist gerade erst beendet, da geht es schon mit der Relegation weiter. Mehrere Teams aus der Region – also aus Oberschwaben, Bodenseekreis und dem württembergischen Allgäu – sind beteiligt. Los geht es am Dienstag (18 Uhr) mit der Partie SV Vogt gegen TSV Schlachters in Haslach.

Der SV Vogt wurde Zweiter in der Kreisliga A1, der TSV Schlachters in der Kreisliga A2 – der Sieger trifft am Montag, 20. Juni, um 18 Uhr in Ratzenried auf den FC Isny, Vizemeister aus der Kreisliga AIII. Wer sich in dieser Begegnung durchsetzt, fordert am Samstag, 25. Juni, um 17 Uhr die TSG Ailingen um den letzten Platz in der Bezirksliga Bodensee.

SV Oberzell kämpft um den Landesliga-Aufstieg

Raus aus der Bezirksliga möchte der SV Oberzell, der sich mit sechs Siegen in Serie noch den zweiten Platz vor dem am Ende schwächelnden SV Kressbronn sicherte. Um es in die Landesliga zu schaffen, sind drei Erfolge nötig. Start der Relegation zur Landesliga ist am Mittwoch, 15. Juni, um 18 Uhr in Lindau gegen den FV Bisingen aus der Bezirksliga Zollern. Der FVB belegte sechs Punkte hinter Meister SV Dotternhausen den zweiten Rang.

Den Aufstieg in die Fußball-Kreisliga A2 peilen sowohl die Sportfreunde Friedrichshafen als auch der SV Kressbronn II an. Anpfiff der Partie ist am Samstag um 17 Uhr auf dem Sportplatz des TSV Eriskirch. Als Favorit gelten die Sportfreunde, die mit nur einer Saisonniederlage hinter dem TSB Ravensburg den zweiten Platz der Kreisliga B3 belegten. Kressbronn II beendete die Staffel B1 auf dem vierten Tabellenplatz.

Für Verbandsligist FC Wangen steht nach dem dramatisch verpassten Klassenerhalt das entscheidende Relegationsspiel am Sonntag, 26. Juni, um 15 Uhr in Leutkirch an. Der Gegner wird von den vier Zweitplatzierten aus den Landesligen I bis IV ermittelt.