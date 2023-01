Frühlingshafte Temperaturen zum Jahreswechsel: „Alte Rekordwerte pulverisiert“

Ob Friedrichshafen mit 19,2 Grad oder Lindau-Insel mit 18,8 Grad: Was für einen milden Frühlingstag Ende April normal ist, wurde für den östlichen Bodensee am ersten Januar registriert - dem Monat, der eigentlich der kälteste des Jahres ist.

Schon dieses Weihnachten war das wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen der Wetterwarte Süd im Jahre 1968, berichtet Meteorologe Roland Roth. Doch Warmluft aus der Sahara trieb das Thermometer zum Jahreswechsel noch einmal weiter nach oben: An Silvester und am Neujahrstag wurden an 134 Wetterstationen in der Region nachmittags flächendeckend 14 bis 17 Grad gemessen.

Erneut Rekordwerte an den Feiertagen

Selbst an Orten, die der Föhn kaum mehr erreicht, wurde es frühlingshaft warm - wie in Biberach mit 17,5 Grad. Selbst in der Neujahrsnacht lagen die Temperaturen verbreitet noch im zweistelligen Bereich. "Dass es hier in der Region nahe 20 Grad an Neujahr geben könnte, hätte ich früher nicht für möglich gehalten", sagt Roth im Gespräch mit "Schwäbische.de".

"Grüne Weihnachten waren ja auch früher keineswegs ungewöhnlich. Aber wir haben jetzt zwölf Jahre hintereinander keinen Schnee mehr an Weihnachten, das gab es vorher auch nicht", erklärt der Wetterexperte. "Und dass es jetzt grüne Weihnachten und einen grünen Jahreswechsel gab, das war früher nur sehr selten der Fall."

Dabei wurde schon im Jahr zuvor ein 50 Jahre alter Rekord gebrochen. "Und dieses Jahr sind wir nochmal deutlich darüber", betont Roth. "Dass die alten Rekordwerte so pulverisiert werden, macht mich schon nachdenklich." Die Entwicklung zeigt - wie schon fast der gesamte Jahresverlauf - eindrücklich den Klimawandel.

Die Politik kritisiert Roth deswegen für zu träge Bemühungen um den Klimaschutz: "Ich verstehe die Jugend absolut, die sagt: 'Wir müssen jetzt mit spektakulären Aktionen auf die Gefahr des Klimawandels aufmerksam machen, sonst verändert sich nichts.'"

"Winterwetter ist weit und breit nicht in Sicht"

Auch am Montag waren es mit Höchstwerten um die 15 Grad immer noch viel zu milde Temperaturen. An Skifahren ist derzeit in der Region nicht zudenken.

"Wir werden die ganze Woche Temperaturen um die zehn Grad haben, manchmal etwas darunter, manchmal etwas darüber", sagt Roth. "Wenn die Wolken überwiegen, sind sogar die Nächte frostfrei." Nur bei Sternenhimmel gibt es leichten Frost.

Bis zum Wochenende erwartet der Wetterexperte mehr Wolken als zuletzt und auch teilweise Regen. Zwischendrin soll aber auch etwas die Sonne scheinen. Sein Fazit: "Winterwetter ist weit und breit nicht in Sicht."