Reitturnier in Schmalegg mit A-Springen und Kids Cup

Das Reitturnier des Reitvereins Schmalegg ist am Samstag und Sonntag, 18.und 19. Juni auf dem Reitgelände im Gewerbegebiet Schmalegg. Samstag wird ab 10 Uhr mit zwei A-Springen gestartet. Ab 16 Uhr kommen dann die „Kleinen“ an die Reihe und messen sich im Springreiter-WB und im Stilspring-WB. Zum Abschluss des Tages sind dann die erfahrener Reiter an der Reihe. Ab 17.30 Uhr starten die beiden L-Springen des Tages. Sonntag geht es dann mit den jungen Pferden ab 9 Uhr weiter. Danach werden wieder die jungen Reiter ihr Können unter Beweis stellen und ab 10.30 Uhr den Führzügel Kids Cup des Pferdezuchtvereins austragen. Die Sieger sind dann am 29. Oktober beim Marbacher Wochenende zu sehen. Im Anschluss wird ab 12.30 Uhr im Reiter-WB und einer E-Dressur das dressurliche Können gemessen. Eine Springprüfung der Klasse L beendet das Reitturnier in Schmalegg.