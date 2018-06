Reit- und Fahrverein Oberschwaben feiert Turniererfolge

Die Reiter des Reit- und Fahrvereins Oberschwaben (RVO) blicken mit Stolz auf ihre abgelaufene Turniersaison zurück. Dressurreiterin Nicole Isser war vereinsinterne „Sportlerin des Jahres 2013“. Sie wurde mit Desperados PSK-Meisterin der Senioren, siegte mit Wonneproppen in der St.-Georg-Kür in Illertissen und holte sich mit Londonboy die goldene Schleife in der M-Dressur in Wurzach. Mit Laporello wurde sie für den Piaff-Förderpreis der besten deutschen U-25-Nachwuchsreiter nominiert. Im Springen wurde Maren Holz mit Bobolino Zweite beim Oberschwaben-Junioren-Cup in Herbertingen. Das Paar gewann in Krumbach das L-Springen mit Stechen, in der Stilspringprüfung Kl. A* war es dort wie auch in Fronhofen Zweite. Melanie Bürck siegte mit Gloria in mehreren Springprüfungen der Kl.A.

Beim großen Pfingstturnier auf der Reitanlage in Weingarten wurde sie Zweite bei der PSK-Meisterschaft der Leistungsklasse V. Meike Rösch trumpfte mit Quadrophenia auf. Es wurde der 2. Platz im L-Springen mit Siegerrunde erreicht, in Wangen gab es den 2. Platz im L-Springen. Die Siegesschleife im M-Springen in Hauerz ging ebenfalls an die beiden. Das Paar holte sich in Radolfzell im L-Springen und in der Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M* den Sieg. In der Springprüfung Kl. M* mit Siegerrunde reichte es noch für den 2. Platz, in der Springprüfung Kl. M* gab es noch den 3. Rang. In diesem Jahr findet am Sonntag, 14. Dezember, um 14.30 Uhr auf der Reitanlage in Weingarten das Weihnachtsreiten statt.