Reisen mit dem 9-Euro-Ticket: Leser von Schwäbische.de schildern ihre Erfahrungen

Nach dem Pfingstwochenende als erster Bewährungsprobe für das 9-Euro-Ticket hat die Deutsche Bahn eine erste kritische Zwischenbilanz gezogen.

An jedem Tag habe es bundesweit etwa 400 Züge mit zu hoher Auslastung gegeben, sodass Passagiere abgewiesen oder Fahrräder nicht mitgenommen worden seien, berichtete der Vize-Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats DB Regio, Ralf Damde, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Insgesamt habe es pro Tag rund 700 Meldungen von Überlastung, Problemen mit Passagieren oder Störungen an die Einsatzzentrale gegeben. Das sei signifikant mehr als an einem durchschnittlichen Wochenende und auch mehr als am letzten Pfingstwochenende vor Beginn der Corona-Pandemie.

Unabhängig vom Pfingstwochenende und den Ferien, können auch Pendler das 9-Euro-Angebot in den Monaten Juni, Juli und August nutzen. Dabei wurde Kritik laut, dass dieses ÖPNV-Spezialangebot vor allem den Menschen in gut angebundenen Ballungszentren nütze, nicht aber Berufspendlern in ländlichen Regionen.

Wir haben Leserinnen und Leser nach Ihren Erfahrungen gefragt.

Eine Auswahl an Kommentaren, die uns erreicht haben:

Etwas mehr Zeit mitzubringen, ist ratsam.

Rudolf B.: Auf der "Südbahn" ab Ulm kam am Pfingstwochenende zum Andrang auch noch der Schienenersatzverkehr zwischen Ulm und Laupheim. An den Bussteigen in Ulm drängten sich die Menschen, die Busse waren überfüllt. Wer allerdings wie ich auf die langsamere Regionalbahn auswich, hatte jede Menge Platz. Ergo: Etwas mehr Zeit mitzubringen, könnte die Lage offensichtlich deutlich entschärfen.

Einige dachten, damit könnten sie nach Berlin fahren.

Dieter M. via Facebook: Am Freitag von Stuttgart nach Düsseldorf war es teilweise unübersichtlich. Etwas später in Düsseldorf angekommen, dafür aber sicher. Dennoch war es im IC sehr voll, und es sind Reisende mit dem 9€-Ticket mitgefahren, die hatten sonst kein anderes Ticket eingelöst, weil die ernsthaft dachten, damit könnten sie nach Berlin fahren ohne Probleme. Als wir in Bonn angekommen sind, mussten über 15 Leute den Wagon verlassen. Einige haben es verstanden, andere waren davon fest überzeugt, dass sie mit diesem Ticket mitfahren dürfen. Zumal auch reservierte Plätze von den besagten Leuten eingenommen wurden, meiner ebenfalls. Aber dieses Problem wurde ohne großes Theater gelöst. 9€-Ticket und Pfingstferien? Keine gute Kombination.

Wenn das Wetter wärmer wird, werde ich unter diesen Bedingungen nicht mehr Zug fahren.

Ursula S.: Ich finde das Ticket sehr gut, war am Pfingstmontag in Friedrichshafen. Hinfahrt mit der BOB-Bahn, die klimatisiert war. Rückfahrt mit dem Zug, der zwar voll war, aber ich habe trotzdem einen Sitzplatz erhalten. Was ich allerdings sehr beanstanden muss, es war unerträglich heiß, der Schweiß lief runter, dementsprechend war die Luft. Wieso wird keine Klimaanlage angemacht? Wenn das Wetter wärmer wird, werde ich unter diesen Bedingungen nicht mehr Zug fahren. Schade. Daran müsste man unbedingt was ändern.

Die Züge waren voll, aber nicht überfüllt.

Agathe S.: Ich bin von Sigmaringen über Aulendorf-Kißlegg nach Lindau gefahren. Bis Kißlegg ging es problemlos, die Züge waren voll, aber nicht überfüllt. In Kißlegg musste ich lange auf einen verspäteten Zug warten (Stellwerkstörung). Die Heimfahrt ging über Friedrichshafen, da war genug Platz.

Bei allen Zügen einen Sitzplatz gehabt.

Hilmi Ö. via Facebook: Am Freitag von Ehingen aus nach Ringsheim/Europapark gefahren und am Samstagabend zurück. Bei allen Zügen einen Sitzplatz gehabt. Waren alle schön klimatisiert. Anschlusszug in Offenburg wurde nicht erreicht, dies war aber schon vorm 9€-Ticket so.

