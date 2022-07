Reisebüroleiter gibt Tipps: Worauf Flugreisende diesen Sommer achten sollten

7. Checken Sie Ihr Gepäck am Schalter ein und nicht am Self-Service Drop-off.

Die Sommerferien in Baden-Württemberg nahen. Doch gefährden gestrichene Flüge und lange Wartezeiten am Flughafen beim Check-In und bei der Sicherheitskontrolle aufgrund von Personalengpässen den sorgenfreien Start in die Ferien? Was bereits aktuell in anderen Bundesländern zu beobachten ist, könnte zu Beginn der Sommerferien auch in Baden-Württemberg drohen.

Oliver Graf, Leiter des ADAC Reisebüros in Ravensburg, rät daher in der jetzigen Situation zu Pauschalreisen. Dies sei eine sichere Wahl. „Denn so hat man einen direkten und zuverlässigen Kontakt, vor, während und nach der Reise“, erklärt Oliver Graf in einer Pressemitteilung. Ein weiterer Vorteil bei Pauschalreisen sei, dass der Reiseveranstalter etwa bei Flugstreichungen in der Pflicht sei, einen Ersatz zu beschaffen oder weiterzuhelfen, falls man an einem anderen Flughafen gestrandet sein sollte.

„Bei individuell gebuchten Reisen mit mehreren Bausteinen muss man sich hingegen selbst um alles kümmern“, gibt Graf zu bedenken. Dies bedeute dann auch, dass man sich mit jedem Anbieter einzeln auseinanderzusetzen hat, egal ob Fluggesellschaft, Hotel oder Autovermietung. Gerade bei den Leistungen, die unabhängig vom Flug gebucht wurden, bestehe eventuell die Gefahr, auf Kosten sitzen zu bleiben, meint der Reiseexperte.

Griechenland, Spanien und die Türkei

Die derzeitig angespannte Situation an Flughäfen hält Kunden allerdings nicht davon ab, Flugreisen zu buchen. „In den vergangenen drei bis vier Monaten verzeichnen wir einen enormen Anlauf“, berichtet der L’tur-Reiseshop in Ravensburg. Vor allem die griechischen Inseln und die Kanaren seien beliebte Reiseziele in diesem Sommer. Auch die türkische Riviera erlebe derzeit einen Boom. Eventuell auftretende Probleme wie gestrichene Flüge oder lange Wartezeiten werden von den Kunden zwar nicht völlig ausgeblendet, dies hindere sie jedoch nicht daran, Flugreisen zu buchen.

Entspannte Lage an kleinen Flughäfen

Bettina Wörner, Inhaberin des Take-Off-Reisebüros in Weingarten, bemerkt ebenso die Reiselust der Menschen im Landkreis Ravensburg. „Viele Kunden hatten schon langfristig ihren Sommerurlaub gebucht, und es kommen stets weitere Buchungen dazu“, so Bettina Wörner. Sie sieht in gestrichenen Flügen oder längeren Wartezeiten das kleinere Problem. Dies betreffe nämlich meinst große Flughäfen und vor allem die in Nordrhein-Westfalen. In Baden-Württemberg, insbesondere an kleinen Flughäfen wie Friedrichshafen, sei die Lage noch entspannt. Man dürfe sich hier nicht verunsichern lassen.

Preise bereiten Kunden Sorgen

„Es sind eher die enorm angestiegenen Preise, die vielen meiner Kunden Sorgen bereiten.“ Hauptsächlich Flüge nach in diesem Sommer beliebten Urlaubszielen, wie beispielsweise Griechenland, seien sehr teuer geworden. Die Türkei oder Montenegro hingegen sollen mit sehr guten Preis-Leistungsverhältnissen punkten. Zu Beginn des Ukraine-Krieges seien Reisebuchungen rar gewesen, berichtet Wörner. Sie habe die allgemeine Schockstarre sehr wohl bemerkt. „

Es ist schrecklich und gleichzeitig erstaunlich, wie man sich doch auch an solche Umstände gewöhnt. Ich kann die Menschen verstehen, die trotz dieser furchtbaren Ereignisse in den Urlaub fahren möchten“, so Wörner. Der Nachholbedarf sei bei vielen durch Beschränkungen in der Corona-Zeit derzeit einfach sehr groß. „Man spürt ganz deutlich, dass die Menschen sich auf die Auszeit und den Urlaub freuen. Und das ist meiner Meinung nach auch wichtig, dass man wieder genießen darf“, sagt die Reiseverkehrskauffrau. Ihr wichtigster Tipp für Flugreisende in diesem Sommer: viel Zeit einplanen und circa drei Stunden vor Abflug am Flughafen eintreffen.

Positives Feedback von Reiserückkehrern

Diesen Hinweis gibt auch Verena Buck, Leitung des Reisebüros Reiseland Ravensburg, ihren Kunden. „Wenn man in den Urlaub startet, sollte das ja nicht gleich mit Stress beginnen. Lieber einen Zeitpuffer einbauen und am Flughafen noch gemütlich einen Kaffee trinken.“ Auch Buck registriert viele Buchungen. Kunden lassen sich weder durch die höheren Preise, noch durch die aktuelle Lage an Flughäfen beirren. „Es gibt Probleme, die kann man nicht leugnen, diese sind meiner Meinung nach aber gut zu meistern.

Gleichzeitig kann nicht pauschal behauptet werden, dass jeder Kunde von langen Wartezeiten betroffen ist“, sagt Verena Buck. Viele ihrer Kollegen sowie Kunden, die bereits verreist seien, gaben durchweg positives Feedback. Da die Corona-Bestimmungen in den meisten Ländern komplett aufgehoben worden sind, seien vor allem alle Mittelmeerländer und die Türkei als Reiseziel sehr beliebt. Auch die USA und Asien erleben derzeit wieder einen Aufschwung. Bulgarien hingegen buche momentan fast keiner.

Wenn der Flug gecancelt wurde

Oliver Graf weist darauf hin, dass, wenn der Flug Verspätung hat oder annulliert wird, sich Reisende entweder direkt vor Ort oder telefonisch bei der Airline Informationen besorgen sollten. Zudem rät er, sich den Grund und die Dauer der Verspätung schriftlich bestätigen zu lassen. Wichtig sei, von diesem Zeitpunkt an alle Belege für anfallende Verpflegungskosten aufzubewahren. Wer eine Pauschalreise gebucht hat, sollte umgehend den Reiseveranstalter kontaktieren, so der Reiseexperte. Je nach Situation stehen Reisenden nämlich Ausgleichszahlungen oder Unterstützungsleistungen zu. Graf verweist an dieser Stelle auf den ADAC-Entschädigungsrechner, der schnelle und unkomplizierte Hilfe biete. Mit diesem können Flugreisende ihre Rechte mit nur wenigen Klicks und kostenfrei überprüfen und anschließend geltend machen: adac.de/services/rechte-check/flugentschaedigung/