Reiseanbieter: Die Türkei ist wieder vorne mit dabei

Die Anzahl der Auslandsreisen ist diesen Sommer im Vergleich zu 2017 stark angestiegen. Das zumindest geht aus einer stichprobenartigen Befragung unter Ravensburger Reiseanbietern hervor. Die „Schwäbische Zeitung“ sprach mit zwei Reisebüros und einer Reisebörse zum Thema Sommerurlaub. Besonders begehrt sind demnach die Türkei, Ägypten und Spanien.

„Das beliebteste Reiseziel ist mit Abstand Ägypten“, stellt Aysle Brutscher, Geschäftsführerin von L-Tour Last Minute, fest. „Verantwortlich dafür sind die günstigen Preise und die kulturelle Vielfalt, welche dieses Jahr viel gefragter ist. Egal ob von Familien, einzelnen Reisenden oder sonstigen Reisegruppen.“ Neben den typischen Badeurlauben, so die Reise-Expertin weiter, sei es wichtiger geworden, Kultur und Menschen besser kennenzulernen.

„Eine weitere stark wahrnehmbare Veränderung kann man bei der Türkei feststellen“, ergänzt Maximilian Ginsel. Er ist Geschäftsführer der Bombastic-Reisebörse, die mit mehreren Reisebüros kooperiert. „Im Vergleich zum letzten Jahr ist die Nachfrage um das Doppelte angestiegen.“ Trotz der Unsicherheit bezüglich der türkischen Politik überzeugten viele Reisende der Preis und die vielseitigen Angebote, gerade für Familien. Auch den anderen befragten Reiseanbietern fällt die deutlich steigende Kundennachfrage in dieses Reiseland auf. „Die Türkei ist wieder vorne dabei“, bringt es Ginsel auf den Punkt.

Zu den beliebtesten Reisezielen, da sind sich alle Experten einig, gehört nach wie vor Spanien. Sowohl das Festland als auch die Balearen und hier vor allem Mallorca ziehen nach wie vor viele Urlauber an.

Trotz eines Preisanstiegs ist auch Griechenland ein häufig gewählter Urlaubsort, der viele Touristen anlockt. Auch Andalusien ist in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden.

Endgültige Beratung lieber persönlich

Was die Art der Reise angeht, bleiben sich die Ravensburger treu. „Die beliebteste Reiseart ist die Pauschalreise. Gerade über längere Zeiträume wird diese gerne gebucht, da alles inbegriffen ist“, sagt Brutscher von L-Tour Last Minute. „Das ist einfach und deswegen beliebt.“ Halbpensionen und Campingurlaub mit Mietwägen lägen in der Rangliste direkt dahinter.

Bei Last-Minute-Buchern ist das spanische Festland besonders beliebt. „Das Ziel ist zweitrangig, hier sind die meisten Urlauber eher preisorientiert“, meint Julia Knezoviz, eine Mitarbeiterin des Reiseland-Reisebüros.

Onlineportale sind für die Reisebüros eigenen Angaben nach keine Bedrohung. Denn laut Brutscher buchen zwar vor allem jüngere Leute ihre Reisen immer öfter über Onlineportale, aber die persönliche und kompetente Beratung in einem Reisebüro werde trotzdem geschätzt. Vor allem ältere Leute und die „Mittelschicht“ gingen lieber ins Reisebüro.

Die Ravensburger Anbieter haben außerdem die Erfahrung gemacht, dass sich zwar viele im Voraus über das Internet informieren, für eine endgültige Beratung und die Buchung aber häufig ein Reisebüro oder eine Reisebörse aufsuchen. Gindel rät sowieso zu einer persönlichen Beratung, da der Preis letztendlich der Gleiche wie im Internet sei, so der Reiseberater. Außerdem hätten Reisende in einem Büro einen seriöseren Ansprechpartner – was online nicht immer gegeben sei.