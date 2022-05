Reischmann will ein Bistro am Ravensburger Gespinstmarkt eröffnen

Das Modehaus Reischmann will am Gespinstmarkt in Ravensburg ein Bistro eröffnen. Auch Sitzplätze im Freien sind geplant. Die Reischmanns folgen mit dem Projekt einer grundsätzlichen Überzeugung, wie einer der Geschäftsführer, Thomas Reischmann, verrät.

Bistro wird ins Modehaus integriert

Oberbürgermeister Daniel Rapp hatte schon in der vergangenen Woche bei einem öffentlichen Termin angekündigt, dass eine weitere Gastronomie auf dem Gespinstmarkt dazu kommen soll, die den neu gestalteten Platz weiter belebe. Reischmann bestätigte nun Informationen der „Schwäbischen Zeitung“, dass diese Pläne aus dem Modehaus kommen.

Das neue Lokal soll an der Ecke zur Kirchstraße entstehen, dort, wo aktuell die Mode der Marke Tommy Hilfiger verkauft wird. „Die Fläche mit Gewölbe bietet sich an“, findet Thomas Reischmann. Auf grob geschätzten 150 Quadratmetern werde eine Art französisches Bistro entstehen, das zum Modehaus hin offen ist. Auch im Bistro sollen Artikel verkauft und ausgestellt werden, vor allem aus dem Bereich Dekoration wie Vasen oder Kerzen.

Mit Glasschiebetüren könne das Lokal aber auch vom Modehaus abgetrennt werden, falls jemand bei Ladenschließung um 19 Uhr seinen Kaffee noch nicht ausgetrunken habe, so Reischmann. Außerdem scheine relativ lange die Sonne auf die Fläche vor dem Geschäft, sodass auch Tische und Stühle im Freien stehen sollen.

Reischmann verpachtet das Lokal

Bevor das Bistro aufmachen kann, muss umgebaut werden. Wahrscheinlich könne es Anfang August mit dem Betrieb losgehen. Reischmann verpachtet die Gastronomie an „einen Ravensburger Unternehmer, der auch Persönlichkeit einbringt“, sagt er. Mehr wolle er zu dieser Person aber noch nicht verraten.

Die Ravensburger Händler klagten schon, das Besucherinteresse verschiebe sich vom Handel weg und hin zur Gastronomie – Reischmann verneint aber die Frage, ob es ein Versuch sei, von diesem Trend im eigenen Haus zu profitieren. Die Firma Reischmann habe an ihren Modehäusern in Ulm, Kempten und im Sportgeschäft in der Ravensburger Bachstraße schon Gastronomie integriert und damit seit Jahren gute Erfahrungen gemacht.

Modehaus setzt auf „Einkaufserlebnis“

Mit dem Bistro im Modehaus am Gespinstmarkt folgt Reischmann einer grundsätzlichen Überzeugung: Einkaufen müsse mehr sein als der Tausch „Ware gegen Geld“. Mit dem Bistro wolle man das „Einkaufserlebnis“ weiter verbessern.

Eine Haltung, die auch die Ravensburger Stadtspitze vertritt: Oberbürgermeister Daniel Rapp hat schon mehrfach die Meinung geäußert, die Innenstadt könne nur überleben, wenn sie etwas biete, was es im Internet nicht gibt, etwa den Duft von Kaffee.