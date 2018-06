Reischmann bezieht neues Logistikzentrum

Die Firma Reischmann hat ihr neues Logistikzentrum im Gewerbegebiet Erlen in Ravensburg bezogen. Mehr als 85 Mitarbeiter kümmern sich am neuen Standort um einen reibungslosen Ablauf und so sind der Online-Shop, das Fotostudio, die Rechnungsprüfung und die IT-Abteilung eingezogen.

Wie Reischmann in einer Pressemeldung mitteilt, ist die Logistik mit 2,2 Millionen Artikel pro Jahr eine der effektivsten Umschlagplätze für Waren. Das neue Gebäude präsentiere sich hell und modern und die Bürororäume und Seminarräume verfügten über viel Tageslicht. Die Lagerkapazitäten ließen vermuten, dass Reischmann eines vorhat: stetig wachsen.

„Wir sind stolz in einer rekordverdächtigen Bauzeit von sechs Monaten ein modernes, zeitgemäßes und effektives Logistikzentrum in Betrieb nehmen zu können“, wird Wolfgang Reischmann, verantwortlich für Logistik, Finanzen und Verwaltung bei Reischmann, in der Pressemitteilung zitiert. Gemeinsam mit seinen beiden Brüdern Thomas und Roland Reischmann leitet er das Unternehmen Reischmann mit Sitz in Ravensburg. Neun Häuser an vier Standorten würden von dem neuen 4600 Quadratmeter großen Logistikzentrum mit Ware versorgt. Dabei bliebe kein Teil länger als einen Tag in Erlen. „Jedes Teil, das morgens bei uns ankommt, wird kontrolliert, etikettiert, aufgearbeitet und am Abend auf die Reise in die Häuser geschickt. So können wir gewährleisten, dass alle Trends in Sachen Mode und Sport schnellstmöglich beim Kunde ist“, so Reischmann: „Geschwindigkeit ist ein großer Wettbewerbsvorteil, hohe Effizienz dabei ein entscheidender Punkt in Sachen Rentabilität.“

Mit seinen insgesamt 1100 Mitarbeitern und seinen Mode- und Sportsortimenten ist Reischmann schon lange vor Ort. Mit dem neuen Logistikzentrum beginne auch die Online-Ära des Unternehmens. Ein Online-Shop ermögliche den Einkauf rund um die Uhr. Dabei könnten die Artikel direkt gekauft und nach Hause geliefert werden. Alternativ könnten die Online Artikel auch in einen der neun Stores in Ravensburg, Ulm, Kempten oder Memmingen geliefert und vor Ort mit Beratung anprobiert werden.