Reimar Krauß zum Co-Dekan im Kirchenbezirk Ravensburg gewählt

Reimar Krauß (61) ist zum Co-Dekan für den Kirchenbezirk Ravensburg und zum geschäftsführenden Pfarrer der Schlosskirche in Friedrichshafen gewählt worden. Er folgt auf Gottfried Claß, der in den Ruhestand gegangen ist, wie die evangelische Landeskirche mitteilt. Der genaue Termin des Amtsantritts steht noch nicht fest.

Zurzeit ist Reimar Krauß noch Pfarrer an der Schlosskirche in Winnenden und stellvertretender Dekan im Kirchenbezirk Waiblingen. Verwaltung sei für ihn „keine Nebensächlichkeit" sondern „eine Lebensäußerung von Kirche", sagt Krauß. Ihr Ziel müsse es sein, „die Ortsgemeinden bei ihren Aufgaben zu unterstützen". Dazu wolle er in Friedrichshafen und im Kirchenbezirk Ravensburg beitragen. „Heute schätze ich es sehr, dass ich in meinem Beruf verschiedenste Menschen in den unterschiedlichsten Lebenslagen begleiten darf", so Krauß weiter. Er legt Wert darauf, die Digitalisierung in Kirchenbezirk und Gemeinden voranzubringen: „Die Aufgabe der Digitalität ist Entlastung und Zusammenarbeit, damit mehr Zeit für persönliche Begegnungen und gemeinsames Leben bleibt."

Reimar Krauß wurde in Marburg an der Lahn geboren und wuchs in Isny im Allgäu auf. Nach dem Theologiestudium in Tübingen und Zürich absolvierte er sein Ausbildungsvikariat in Baienfurt (Kirchenbezirk Ravensburg). Danach arbeitete er als Pfarrer in Kirchdorf/Rot sowie in Notzingen, bevor er nach Winnenden wechselte. Er arbeitete einige Jahre im Sprecherrat des Flüchtlingsrates Baden-Württemberg mit und absolvierte eine Ausbildung in „Gewaltfreier und konstruktiver Konfliktbearbeitung", ein Forschungssemester in Prag und eine kirchenmusikalische Ausbildung.