Reihe informiert über die Gefahren des Alltags

Vor den Gefahren des Alltags möchte eine Veranstaltungsreihe der Bürgerstiftung Kreis Ravensburg warnen, die im April im Ravensburger Museum Humpisquartier beginnt. Dabei geht es um den Schutz vor Trickbetrügern, um neue Drogen sowie um den richtigen Umgang von Kindern mit Smartphones.

„Allgemeine Gesellschaftsprobleme“ möchte die Bürgerstiftung beleuchten, sagt die stellvertretende Stiftungsvorsitzende Inge Mauch-Frohn. Seit einem halben Jahr arbeitet die Medizinerin daher an die Vorbereitung der kleinen Reihe. Sie will mit den Veranstaltungen die Bürger „wachrütteln“. Denn, so Mauch-Frohn: „Die Gesellschaft geht zu locker mit manchen Problemen um. Da heißt es oft, das ist gar nicht so schlimm. Aber es ist schlimm.“

Alle drei Veranstaltungen der Reihe finden im Innenhof des Museums Humpisquartier statt. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Angedacht sind kurze Impulsvorträge, anschließend gibt es die Möglichkeit für Fragen und Diskussion. Die einzelnen Termine:

„Vorsicht Masche! Wie schützt man sich vor Trickbetrügern?“ ist der erste Abend am Mittwoch, 10. April, um 18 Uhr überschrieben. Polizeivizepräsident Uwe Stürmer wird dabei über Haustürgeschäfte, Internet- und Telefonbetrügereien und den sogenannten Enkeltrick sprechen. Auch eine Betroffene kommt zu Wort.

„Neugier sucht Gefahr“ heißt die zweite Veranstaltung am Mittwoch, 8. Mai, um 18 Uhr. An diesem Abend stehen der Caritas-Suchtbeauftragte Christian Sauter und der Polizei-Suchtbeauftragte Florian Suckel Rede und Antwort. Hier geht es unter anderem um die Gefahren durch neue Drogen, wie das Rauchen von Shishas oder legale Kräutermischungen.

„Smart ohne Phone?“ ist der Titel des dritten Abends. Dabei soll es vor allem um den richtigen Umgang mit digitalen Medien gehen, wie Internet & Co. den Familienalltag bestimmen und wo Grenzen gesetzt werden sollten. Zu Wort kommt Vera Engelbart vom Ravensburger Kreismedienzentrum. Termin: Mittwoch, 5. Juni, 18 Uhr.

Die Bürgerstiftung Kreis Ravensburg unterstützt Menschen und Projekte im Landkreis. Ein Drittel der Gelder, die sie jährlich ausschüttet, geht in sogenannte Schnellanträge, zwei Drittel an längerfristige Projekte. Das größte Projekt ist die Unterstützung der Schuldnerberatung. Weitere große Projekte waren die Gründung des stationären Hospiz Ravensburg und die Zusicherung, das Defizit dieser Einrichtung über Jahre hinweg auszugleichen. Rund 100 000 Euro flossen bisher in die Förderung von begabten Schülern, denen die finanziellen Voraussetzungen für ein Studium fehlen. Auch die Stiftung Valentina, die es schwerkranken Kindern ermöglicht, zu Hause zu sterben, firmiert unter dem Dach der Bürgerstiftung Kreis Ravensburg.

Für ihre großen Projekte hat die Bürgerstiftung Kreis Ravensburg seit ihrer Gründung 2005 über 400 000 Euro ausgegeben. 400 Projekte oder Einzelpersonen wurden gefördert. Das Kapital der Stiftung liegt derzeit bei rund 4,5 Millionen Euro.