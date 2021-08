Reifenstecher verursacht Sachschaden

Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Sonntag an drei Autos, die auf dem Parkplatz der gewerblichen Schulen in Ravensburg geparkt waren, die Reifen aufgeschlitzt. Insgesamt entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Ein Tatzusammenhang zu den erst kürzlich aufgeschlitzten Reifen an Autos, die auf dem Kuppelnau-Parkplatz geparkt waren, wird nicht ausgeschlossen. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 0751/8033333 um sachdienliche Hinweise.