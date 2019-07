Weil er mit quietschenden Reifen an einer Ampel in der Gartenstraße angefahren ist, hat ein 29-Jähriger in der Nacht zum Sonntag gegen 01.45 Uhr die Polizei auf sich aufmerksam gemacht. Die Beamten kontrollierten daraufhin den jungen Mann und stellten dabei fest, dass er angetrunken war, wie es im Polizeibericht heißt. Einen Atemalkoholtest verweigerte der 29-Jährige daraufhin, weshalb die Beamten ihn in ein Krankenhaus zur Blutentnahme brachten.