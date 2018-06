Schon beim Titel kommt man ja ins Grübeln: Soll man ihn durchgehend lesen oder einen Gedankenstrich nach „lieben“ ziehen? Tja, diese Frage bleibt auch am Ende des Theaterstücks „Wir lieben und wissen nichts“, das im Ravensburger Konzerthaus aufgeführt wurde.

In Moritz Rinkes Texttheater, 2012 am Schauspiel Frankfurt uraufgeführt und von der Konzertdirektion Landgraf unter der Regie von Rüdiger Hentzschel für das Tourneetheater eingerichtet, beharken sich zwei Paare, die das Schicksal oder besser der Arbeitsmarkt zusammengeführt hat. Sebastian (Helmut Zierl) und seine Lebensgefährtin Hannah (Elisabeth Degen) tauschen ihre Hamburger Wohnung mit der von Roman (Uwe Neumann) und dessen Ehefrau Magdalena (Sandrine Guiraud) in Zürich. Dass der Wohnungstausch nicht problemlos vonstatten geht, hängt an der Mentalität der Personen. Erfolgsfrau Hannah will den lukrativen Job in Zürich als Atemtechnikcoach für Banker; Sebastian, erfolgloser Autor, der am liebsten liest und seine Reflexionen in nicht immer kohärente Monologe packt, möchte in seinem häuslichen Kokon bleiben und nicht darüber nachdenken müssen, wer das Geld verdient.

Die Cellulitis wegfrieren

Roman ist ein Macho und IT-Techniker mit Sehnsucht nach dem leeren Raum, der die gesamte Welt vernetzen will und den Kündigungsbrief seiner Firma nicht aufzumachen traut, und seine eigentlich lebenslustige Ehefrau Magdalena ordnet sich dem Autokraten unter, der sie ab und zu in die Kühltruhe sperrt, um ihr die Cellulitis wegzufrieren. Darüber kann frau schon mal zum Süffeln kommen. Ein Loser, eine Macherin, ein Brutalo und ein Heimchen: ist das die Gleichung?

Nein, so einfach ist es zwar dann doch nicht, aber bis zur späten Pause läuft das Stück trotz der schnellen Dialoge merkwürdig vorhersehbar. Viele Ideen, viele Pointen, vier gute Schauspieler, jedoch alles eher eine gewaltige Sprechblase im gleichen Bühnenbild.

Natürlich prallen die verschiedenen Anschauungen aufeinander und durch Rinkes Choreographie gibt es auch einen gewissen Drive in den Figurenkonstellationen auf der Bühne. Aber so richtig deutlich wird das Stück erst im zweiten Teil, wenn die Fetzen fliegen, weil der Misanthrop Sebastian aus der depressiven Lethargie erwacht und in einem grandios sprudelnden Monolog mit seinem Feindbild Roman abrechnet.

Da wird das Stück aktuell, schmerzhaft und politisch und analysiert mit Schärfe, wie wohlfeil unsere durchs Internet oder die TV-Programme zappende Anteilnahme am Weltgeschehen ist. „Unser Mitgefühl löst sich im Datenstrom auf“, wütet Sebastian und hat ja gerade wieder so recht. Seltsam der Schluss mit zwei Videoprojektionen, vor allem einer längeren, zu der das Terzett „Soave sia il vento“ aus Mozarts „Così fan tutte“ erklingt. Sternennebel, Fruchtblasen, sich teilende Eizellen, Wasser, rote Lava, wachsende Pilze, tosende Winde, die Gestirne leuchten: Schaffen nur die Bilder am Ende den geistigen Überbau?

Schließlich sind alle allein: Hannah verlässt Sebastian und Magdalena fährt an die See. Roman kleidet sich in Anzug und weißes Hemd, um in die Firma zu gehen, und Sebastian sitzt, mental und physisch beschädigt, auf dem Stuhl und – schlägt ein Buch auf.