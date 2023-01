Reh verfängt sich im Netz eines Fußballtores

Die Polizei hat in Ravensburg ein Reh aus einem Fußballtor befreit. Ein Anwohner hatte das hilflose Tier am Donnerstagmorgen in einem Garten an der Tettnanger Straße in Ravensburg entdeckt, wie die Polizei berichtet. Es hatte sich im Netz des Fußballtores verfangen und kam von alleine nicht mehr frei.

Polizei warnt vor eigenem Eingreifen

Der Anwohner hat nach Aussage eines Polizeisprechers richtig reagiert, indem er die Polizei rief. Bei Wildtieren in einer Notlage rate die Polizei davon ab, selber einzugreifen, so Simon Göppert von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Ravensburg. Insbesondere nach Straßenunfällen mit Wild könne es sein, dass die Tiere aggressiv sind, die Lage sei für Laien unberechenbar.

Im Falle des Rehs in der Tettnanger Straße schnitten Polizisten das im Netz festhängende Tier frei. Daraufhin sei es augenscheinlich unverletzt über die Gartenanlage in die angrenzenden Felder davongesprungen, heißt es im Polizeibericht.

Es gibt Beauftragte für spezielle Tierarten

Wer einen Jäger oder Jagdpächter kenne, könne auch den kontaktieren, wenn es ein Problem mit einem Wildtier gebe, so Göppert. Von Fall zu Fall entscheide auch die Polizei, Experten hinzuzuziehen. Im Landkreis Ravensburg habe sie zum Beispiel sowohl einen Schwanen- als auch einen Biberbeauftragten an der Hand, falls diese Tiere einmal Hilfe brauchen.