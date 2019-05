Reh bei Wildunfall getötet

Bei einem Unfall am Dienstagabend gegen 21.50 Uhr auf der K 7982 ist ein Reh getötet worden. Ein 23-jähriger Autofahrer war von Kemmerlang kommend in Richtung Grünkraut gefahren, als in Höhe des Umspannwerks plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn sprang. Das Tier wurde von dem Auto frontal erfasst und dabei getötet. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Das Auto des jungen Mannes musste von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und ausgetretenes Öl auf der Straße abgestreut werden.