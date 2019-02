RegioTV-Moderatorin nimmt an RTL-Fremdgeh-Show teil

Insgesamt elf Frauen buhlen in einer Show mit dem Titel "Temptation Island - Versuchung im Paradies" um die Gunst von vier vergebenen Männern. "Unter der Sonne Thailands geizen sie nicht mit ihren Reizen und bringen die Gefühle der Jungs ganz schön ins Schwanken", schreibt der Privatsender in einer Ankündigung.

Jetzt wurde bekannt: Unter den Kandidatinnen ist auch die Ravensburgerin Janina Gander, die bei RegioTV Bodensee unter anderem die Nachrichtensendung "Journal" moderiert. Bei Instagram schreibt sie: "Jetzt ist es raus. Ich bin Teilnehmerin der neuen Staffel von Temptations Island. Viel zu lange musste ich es geheim gehalten, aber jetzt ist es endlich offiziell."

Im Anschluss an die Veröffentlichung wandte sich die Moderatorin an ihre Internet-Fans: "Macht euch überhaupt keine Sorgen um mich. Ich weiß, was ich dort gemacht habe und stehe zu 1000% dahinter. Chillt einfach!"

Das Format wurde bereits in Thailand produziert, Gander musste ihre Teilnahme bis jetzt allerdings geheim halten. "Es war die bisher geilste Zeit in meinem Leben", so Gander in einer Instagram-Story.

Bereits in den vergangenen Wochen hatte die Moderatorin ihren Followern auf Instagram immer wieder kleine Hinweise gegeben und darauf verwiesen, dass es bald spannende Neuigkeiten geben würde. Die 27-Jährige postet über die sozialen Netzwerke regelmäßig aus ihrem Leben - mehr als 5500 User folgen Gander beispielsweise bereits bei Instagram.

So funktioniert die Show

Getrennt von ihren Partnerinnen wohnen vier vergebene Männer zwei Wochen lang in einer Luxusvilla mit insgesamt elf "sexy Single-Damen, die ihnen den Kopf verdrehen wollen", heißt es vom Sender.

Auch Janina Gander wird in der Show versuchen, das Herz eines vergebenen Mannes zu erobern. RTL verspricht dabei "romantische Dates" und "aufregende Abenteuer". Die Show sei "der ultimative Beziehungstest".

Diese 11 Single-Frauen wollen die Treue von vergebenen Männern auf die Probe stellen. (Foto: "Alle Folgen von "Temptation Island - Versuchung im Paradies " ab dem 06.03.2019 exklusiv bei TVNOW: www.tvnow.de" TVNOW / Sergio del Amo)

Über Gander schreibt RTL: "Die Moderatorin steht mit beiden Beinen im Leben und ist super kommunikativ, gutaussehend und wirkt mit ihrem Strahlen einfach nur sympathisch.

Durch ihre Arbeit ist sie Kameras gewöhnt und weiß ganz genau, wie sie sich in Szene setzen muss, um die Aufmerksamkeit der vergebenen Männer auf "Temptation Island" schnellstmöglich zu erregen."

Janina Gander aus Ravensburg wird Teil der Sendung "Temptation Island" (Foto: Alle Folgen von "Temptation Island - Versuchung im Paradies " ab dem 06.03.2019 exklusiv bei TVNOW: www.tvnow.de TVNOW / Sergio del Amo)

Die Auftaktfolge von "Temptation Island" gibt es am 6. März um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen. Die restliche Staffel wird immer sonntags ab 22.15 Uhr ausgestrahlt. Präsentiert wird das Format von Angela Finger-Erben. Bereits im Jahr 2001 hatte RTL ein ähnliches Show-Format produziert. "Versuchung im Paradies" wurde damals von Oliver Geissen moderiert, nach einer Staffel aber eingestellt.